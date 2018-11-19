Все страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit

Все страны Европейского союза поддержали проект соглашения с Великобританией по ее выходу из ЕС, сообщает «Коммерсантъ» .

«Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект», - заявил главный переговорщик союза по Brexit Мишель Барнье после обсуждения этой темы на заседании Совета ЕС.

Однако, по его словам, пока остается нерешенным вопрос о возможном продлении переходного периода после Brexit. Ранее переговорщик от ЕС предложил продлить переходный период c ранее намеченного 1 января 2021 года до конца 2022 года.

План по Brexit Великобритания и ЕС согласовали 14 ноября. Из-за несогласия с ним в отставку ушли несколько британских политиков.

По информации СМИ, 20 ноября может состояться голосование по вотуму недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Полный текст соглашения состоит из 585-ти страниц. Основные положения касаются финансовых выплат в адрес Евросоюза; гарантии прав граждан Великобритании в ЕС и европейцев – в Великобритании после Brexit; механизма, который позволяет избежать пограничного и таможенного режима между Северной Ирландией и Ирландией (после Brexit граница между ними фактически станет сухопутной границей между ЕС и Британией); взаимного доступа Великобритании и ЕС на рынки друг друга; ограничения доступа Лондона к финансовым рынкам ЕС; условий переходного периода в 21 месяц после выхода из ЕС; права Великобритании потребовать до 1 июля 2020 года продлить этот переходный период.