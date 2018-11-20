Районный акимат Алматы незаконно предоставил землю в нацпарке под спорткомплекс

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы в полном объеме удовлетворил иск природоохранной прокуратуры города о возврате в государственную собственность 5 га земли, расположенной в урочище «Казачка». Как установлено, акимат Карасайского района незаконно предоставил земельный участок под строительство спорткомплекса, сообщает «Казинформ» .

В 2002 году акимат предоставил ТОО «Интер Инвест» право собственности на земельный участок 5 га в урочище «Казачка» под спортивно-оздоровительный комплекс. В 2015 году ТОО реализовало участок «SPM Grupp». Однако этот земельный участок в период его предоставления акиматом ТОО «Интер Инвест» находился на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка и относился к особо охраняемым природным территориям. Согласно ст.5 Закона «Об особо охраняемых природных территориях» (в редакции 2002 года) подобные территории находятся в государственной собственности.

Таким образом, решение акима района о предоставлении земли было вынесено неправомерно. Заключенные в последующем сделки относительно этого земельного участка подлежат отмене.

