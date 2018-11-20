Акимат Алматы намерен забрать землю у рынка «Мизам» за невыполнение обязательств

Акимат Алматы намерен расторгнуть договор аренды земли с рынком «Мизам» из-за невыполнения обязательств. Сейчас готовится соответствующее решение, а пока владельцев рынка оштрафовали на 1,5 млн тенге, сообщает пресс-служба акимата города.

В акимате напомнили, что в 2017 году между управлением сельского хозяйства и ТОО «Mizam Operation» был подписан меморандум о сотрудничестве. В обязательства компании, которая является собственником одноименного рынка по улице Северное кольцо, входило «содействие продовольственному обеспечению города, насыщению рынка качественными продуктами по доступным ценам и созданию благоприятных условий для стимулирования сельскохозяйственных производителей». Для этого на территории рынка «Мизам» планировалось построить современный оптово-распределительный торговый центр.

«Однако данные условия со стороны «Mizam Operation» были нарушены – построенный годом ранее павильон превратился в салон по реализации мебели и прочих непродовольственных товаров, а вместо современного торгового центра ударными темпами возвели обычное контейнерное сооружение. Как это обычно бывает, в этот незатейливый базар уже начали заводить ничего не подозревающих арендаторов. Управление ГАСК установило, что рынок «Мизам» без разрешительных документов и в нарушение собственных обязательств, данных на Градсовете, возвел нецивилизованный базар из так называемых морских контейнеров на площади 8 тысяч квадратных метров. Строительство осуществлено вразрез с требованиями безопасности, санитарных норм и принципами модернизации рынков Алматы», - отметили в акимате.

В связи с этим на владельцев рынка наложен административный штраф в размере 1,5 млн тенге, им выдано предписание об устранении нарушений.

Сейчас акимат рассматривает вопрос о расторжении краткосрочных договоров аренды двух земельных участков в 1,3 га и 4,05 га.

Между тем в пресс-службе акимата сообщили, что еще 8 рынков планируют прекратить деятельность в связи с изменением целевого назначения земельных участков и окончанием сроков аренды. На сегодня в Алматы из 57 рынков модернизировано 17, до конца года завершат модернизацию еще 6-ти, остальные 26 рынков будут модернизированы до конца 2020 года.