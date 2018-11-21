В Казахстане изымают из продажи соевое мясо из Китая

Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК в ходе мониторинга безопасности продукции обнаружил в супермаркете Петропавловска соевое мясо производства КНР с превышением ГМО, сообщила пресс-служба ведомства.

В соевом мясе ЮН-Н с наименованием «Дед Мороз», изготовителем которого указано ООО продуктов «Зеленое село», обнаружено превышение количественного содержания 2-х линий генетически модифицированной сои: MON 89788 – 8,45% и GTS 40-3-2 – 1,77%, тогда как допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах – не более 0,9%.

«Пищевая продукция была произведена и ввезена из Автономного уезда Чапчал-Сибоский КНР. При этом на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании в указанном продукте генномодифицированных ингредиентов», - уточнили в комитете.

Как поясняется, при превышении нормы ГМО в 0,9% в соответствии с установленными стандартами такая пищевая продукция подлежит обязательной маркировке.

Ведомство принимает меры по выявлению и изъятию из оборота в Казахстане указанного продукта.