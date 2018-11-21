В Казахстане изымают из продажи соевое мясо из Китая

В нем обнаружено значительное превышение ГМО
Комитет охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК в ходе мониторинга безопасности продукции обнаружил в супермаркете Петропавловска соевое мясо производства КНР с превышением ГМО, сообщила пресс-служба ведомства.
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