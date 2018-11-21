Срок выплаты возмещения вкладчикам Delta Bank продлен на полгода

«Теперь вкладчики АО «Delta Bank» вправе обратиться в банк-агент за возмещением до 19 мая 2019 года включительно», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выплата вкладчикам Delta Bank будет проходить до 17 ноября 2018 года.

Выплата возмещения вкладчикам Delta Bank через банк-агент производится с 17 мая 2018 года. 185 вкладчикам уже выплачено возмещение на 68,6 млн тенге, или 43% от общей суммы обязательств. Остаток обязательств КФГД перед вкладчиками банка, которые не обратились за получением возмещения, составляет 89,4 млн тенге.

Гарантия КФГД распространяется на 100% депозитных счетов физических лиц в банках второго уровня с учетом накопленного вознаграждения. Объем накопленного резерва КФГД вкупе с собственным капиталом составляет 781 млрд тенге – 10% от депозитной базы физических лиц в банках второго уровня.

Как напоминает регулятор, «Банк ЦентрКредит» выплачивает возмещение по депозитам в Delta Bank от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов, в том числе – по вкладам, текущим счетам и платежным карточкам с учетом капитализированного вознаграждения: до 10 млн тенге – по депозитам в национальной валюте, до 5 млн тенге – по депозитам в иностранной валюте. На возмещение имеют право клиенты АО «Delta Bank» – физические лица и индивидуальные предприниматели.

Delta Bank лишён лицензии на проведение банковских и иных операций 3 ноября 2017 года постановлением правления Национального банка. Решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности банка вступило в силу 25 апреля 2018 года.