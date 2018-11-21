Создать комфортные и безопасные условия для школьников поручил акиматам Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев провел в Акорде совещание по вопросам дальнейшей модернизации системы образования в соответствии с направлениями послания «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сообщила пресс-служба президента.

Президент напомнил, что «во всех наших планах развития важное внимание уделяется научной сфере», а «состояние науки зависит от уровня образования». И если не развивать систему образования, начиная с ее начальной ступени, то «мы не добьемся значимых результатов».

Говоря о работе по совершенствованию образовательной системы страны, глава государства отметил, что за последние 2 года общий объем финансирования системы образования и науки из бюджета увеличился на 22%, составив более 2 трлн тенге, 95% детей в возрасте от 3 до 6 лет охвачены дошкольным образованием, в среднем образовании 70% детей охвачены обновленным содержанием образования. В 583 колледжах технического и профессионального профиля продолжается реализация проекта «Бесплатное ТиПО для всех», а в сфере высшего образования принят закон, направленный на расширение академической и управленческой самостоятельности вузов. Кроме того, планируется дальнейшая работа по обеспечению студентов общежитиями и повышению заработной платы учителей. С 1 января этого года заработная плата более 205 тыс. преподавателей увеличилась на 30%, а с 1 сентября 2019 года увеличение заработной платы коснется еще 90 тыс. учителей, сообщил президент. В целом, по его словам, объем финансирования науки на 2018 год составил 43,7 млрд тенге.

Вместе с тем он указал на ряд существующих проблем в системе отечественного образования. В частности, по его словам, необходимо обеспечить 100% охват детей дошкольным образованием.

«Это вопрос компетенции правительства и акиматов. Поэтому ставлю перед правительством задачу за 3 года повысить квалификацию всех 55 тыс. воспитателей страны», - сказал Назарбаев.

Кроме того, президент поручил завершить переход среднего образования на обновленное содержание к 2021 году. В этой связи он считает необходимым внедрение новых программ, качественных учебников и новой системы подготовки кадров по опыту интеллектуальных школ.

«Нужно избавить учеников и родителей от излишней учебной нагрузки. Хочу особо обратить внимание акимов всех регионов на качественное решение проблемных вопросов в школьном образовании на местах. Акиматам необходимо обеспечить комфортные и безопасные условия для развития и обучения школьников, начиная от качества питания в школьных столовых и подвоза детей. Вложения в образование каждого ребенка являются инвестициями в светлое будущее нашей страны», - подчеркнул он.

Назарбаев также указал на необходимость тщательной проработки законопроекта «О статусе педагога», поручив заложить в него реальные стимулы, направленные на повышение престижа профессии педагога. При этом, говоря о важности создания условий для повышения эффективности работы учителей, президент указал на необходимость обеспечения защиты прав и интересов педагогов, и пресечения нарушений правил внутреннего распорядка учащимися.

«Ученики должны слушаться и уважать учителей. И родители, и преподаватели должны с обеих сторон наблюдать за ребенком, - сказал глава государства.

Кроме того, он считает, что «нужно развивать партнерство с частным сектором на всех ступенях образования» и «продолжить внедрение подушевого финансирования в школах». «Такой подход позволит повысить долю частного капитала в сфере образования. Это – мировой тренд. Нужно также оградить школы от бесчисленных проверок со стороны контролирующих органов», - сказал Назарбаев.

Также президент дал поручение акимам регионов принять меры по решению проблемного вопроса трехсменных и аварийных школ. При этом он напомнил о своем предыдущем поручении по строительству 123 школ.

Говоря о реализации проекта по обеспечению граждан бесплатным профессионально-техническим образованием, Назарбаев подчеркнул, что «эти профессии должны быть востребованы экономикой».

«При этом дуальным обучением охвачено всего только 12% студентов ТиПО. Все ещё острыми остаются проблемы материально-технического и кадрового обеспечения колледжей», - добавил президент, указав на необходимость принятия системных мер по модернизации технического и профессионального образования, а также увеличения доли дуального образования.

В сфере высшего образования он также напомнил об ответственности вузов за трудоустройство своих выпускников и о своевременной реализации поручения по строительству студенческих общежитий не менее чем на 75 тыс. мест до конца 2022 года.

Помимо этого президент считает необходимым «обеспечить широкую разъяснительную работу среди населения по мерам, принимаемым государством, для повышения качества и доступности образования».

«Необходимо постоянно поддерживать эффективную обратную связь с населением, чтобы казахстанцы понимали суть проводимых преобразований и участвовали в них. Все усилия государства направлены на повышение жизненного уровня нашего народа. Благосостояние будет расти, когда люди будут получать качественное образование, иметь востребованные профессии и достойную работу», - заключил Назарбаев.

Администрации президента поручено обеспечить контроль качественной реализации всех поставленных задач.