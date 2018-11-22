В мажилисе озаботились проблемой бездомных животных в Казахстане

Строить приюты для бездомных животных, вакцинировать их и ввести ответственность в отношении хозяев, которые выбрасывают домашних животных на улицу, необходимо в Казахстане. Такое мнение высказал в четверг в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Ерсултан Бектурганов. Кроме того, он считает, что правительству пора рассмотреть возможность утверждения на республиканском уровне единые однотипные правила по содержанию и выгулу собак и кошек.

«Причиной нашего обращения стали случаи, которые произошли за последние 4-5 недель, когда от нападения собак на взрослых и маленьких детей сильно пострадали трое. К сожалению, ребёнок погиб. Согласно представленной Минздравом официальной информации, за прошедшие три года на территории страны пострадали от нападения собак более 177 тыс. человек, а за шесть месяцев текущего года 29 878 человек получили травмы и были вынуждены обратиться за скорой медпомощью. По стране ежедневно более 160 человек страдают от нападения собак. Это только официально зарегистрированные случаи», - привел статистику Бектурганов, озвучивая свой депутатский запрос на имя премьер-министра.

В этой связи у депутата возник вопрос: когда же исполнительные органы «всё-таки предпримут конкретные меры по наведению порядка в этом вопросе?».

«Сегодня на улицах города, особенно сёл, обитает очень много бродячих собак. Они ходят стаями, представляют большую угрозу населения и являются источниками распространения инфекционных заболеваний», - заявил парламентарий.

Также, отметил он, в стране «сильно запущен» вопрос по вакцинации собак, а содержащие домашних питомцев люди не соблюдают правила содержания и выгула.

«Во многих случаях выгуливают их без намордника или без поводка в местах большого скопления людей. И никто это не контролирует, - возмутился Бектурганов. - Выгуливают в общественных местах, на детских, спортивных, игровых площадках не соблюдая чистоту. Нет культуры выгула собак, не убирают за своими собаками».

Не решен в стране и вопрос по строительству приютов и питомников для собак и кошек, а вместе с тем участились случаи выброса домашних питомцев на улицу.

«Их владельцы не привлекаются к ответственности. В странах ОЭСР за выброс домашнего питомца на улицу предусмотрен штраф от 25 тыс. евро. А в некоторых случаях уголовная ответственность в виде лишения свободы до одного года. Утверждённые местными маслихатами правила по выгулу и содержанию собак и кошек в разных регионах отличаются», - добавил депутат.

В этой связи он попросил премьер-министра «рассмотреть возможность утверждения на республиканском уровне единых для всех однотипных правил по содержанию и выгула собак и кошек», а также «дать соответствующим госорганам поручения по принятию действенных мер для безопасности людей».