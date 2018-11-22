Заложенные Миннацэкономики целевые индикаторы не предполагают достижения таких показателей, отмечают в Счетном комитете
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В счетном комитете усомнились в доведении доли МСБ до 50% к ВВП к 2050 году
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Планы министерства национальной экономики по достижению доли малого и среднего бизнеса до 50% в структуре ВВП Казахстана к 2050 году могут так и остаться планами. По крайней мере, заложенные целевые индикаторы в стратегическом плане на 2014-2018 годы не предполагают достижения данных показателей, это показал аудит счетного комитета.

«Главным ориентиром развития малого и среднего бизнеса установлено доведение его доли в ВВП страны до 50%. За 2015-2017 годы вклад МСБ в ВВП страны оказался на уровне 25,6%. При этом было затрачено 166,3 млрд тенге», - подчеркнул в четверг на заседании член Счетного комитета Константин Плотников.

Он отметил, что необходимо учитывать негативную ситуацию в мировой экономике, а также «несовершенство использованных финансовых инструментов», которые оказали «скорее эффект сдерживания позиций, а не роста».

«Планирование этого целевого индикатора в заданной министерством динамике и не предполагает его достижение в 2050 году в полном объеме», - в этой связи подчеркнул член Счетного комитета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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