В счетном комитете усомнились в доведении доли МСБ до 50% к ВВП к 2050 году

Заложенные Миннацэкономики целевые индикаторы не предполагают достижения таких показателей, отмечают в Счетном комитете
Тамара Вааль, Астана, VластьПланы министерства национальной экономики по достижению доли малого и среднего бизнеса до 50% в структуре ВВП Казахстана к 2050 году могут так и остаться планами. По крайней мере, заложенные целевые индикаторы в стратегическом плане на 2014-2018 годы не предполагают достижения данных показателей, это показал аудит счетного комитета.
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