Тарифы на комуслуги будут снижены в Казахстане с нового года – Сагинтаев

С нового года в Казахстане снизятся тарифы на коммунальные услуги. Об этом в понедельник в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«В ходе выполнения поручения главы государства проводится большая работа. С января 2019 года будут снижены тарифы на воду, тепло, цены на уголь, по мобильной связи и интернету цены будут снижены (тарифы – V). С 1 января 2019 года эти меры должны быть реализованы», - заявил Сагинтаев.

В этой связи он поручил акиматам обеспечить «качественную, бесперебойную работу региональных операторов для обеспечения приемлемой цены угля для населения».

Также премьер отметил, что зафиксирован рост тарифов по услугам вывоза мусора. Например, в Восточно-Казахстанской области он составил 30%, в Западно-Казахстанской – 46%, в Северо-Казахстанской – 50% и в городе Алматы – 40%. По пассажирским перевозкам в Актюбинской области стоимость проезда выросла на 30%.

«Акимам регионов поручаю не допускать повышения тарифов на услуги областных коммунальных служб и вести соответствующую работу по их снижению», - сказал глава правительства.

Кроме того, Сагинтаев полагает, что необходимо разобраться в системе формирования цен на продукты и тарифов операторов.

«В отношении цен на продукты держать на контроле реализацию мероприятий по насыщению рынка продуктами и ликвидации посреднических структур. Особое внимание в декабре, в котором много праздничных дней, в преддверии новогодних праздников – именно в эти дни случаются повышения цен, нужно контролировать особенно», - подчеркнул премьер-министр.

В целом же, по информации министра национальной экономики Тимура Сулейменова, для снижения тарифов на услуги монополистов в сфере ЖКХ принят ряд краткосрочных и среднесрочных мер. В частности, уже сегодня 32 монополиста в сферах теплоснабжения, водоснабжения, передачи и снабжения электрической энергией приняли решение о снижении тарифов на сумму 20,3 млрд, в том числе за последние две недели – на 1,9 млрд по шести субъектам. Для выявления необоснованно полученного дохода монополистами и возврата его потребителям «уже открыты 33 внеплановые проверки монополистов». На стадии открытия находятся 24 внеплановые проверки. Кроме того, совместно с министерством энергетики проводится работа по снижению оптовых цен на электрическую энергию и газ, а по снижению оптовых цен Миннацэкономики проведет работу по снижению розничных цен для конечных потребителей.

«19 ноября в министерстве проведено селекторное совещание с акиматами областей и городов Астана, Алматы и Шымкент о необходимости проведения акиматами работы по снижению цен на услуги теплоснабжения, водоснабжения, передачи и снабжения электрической энергией, вывоза мусора, КСК, лифтовые услуги, а также автобусные, троллейбусные и трамвайные перевозки. По состоянию на сегодняшний день информация о проделанной работе по снижению цен в адрес министерства поступила только от акимата Жамбылской области», - признал Сулейменов.

А вот акиматы Западно-Казахстанской, Акмолинской и Кызылординской областей «проинформировали министерство о том, что снижение цен на услуги КСК, вывоза мусора и лифтовые услуги не планируется, остальными акиматами информация о проделанной работе не представлена».

Что касается среднесрочных мер, то для усиления прозрачности тарифообразования и контроля исполнения тарифных смет и инвестиционных обязательств монополистами, подготовлено два пакета поправок в законодательство.