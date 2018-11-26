Парламент одобрил расширение полномочий экипажей самолетов по применению ограничительных мер к пассажирам

В понедельник в ходе пленарного заседания сенат одобрил ратификацию Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, и Протокола, изменяющего Конвенцию. Согласно документу, для командира и экипажа самолета будут расширены полномочия по применению ограничительных мер к пассажирам. Вместе с тем они будут полностью освобождены от ответственности в случае превентивных мер по отношению к пассажирам.

«Основными целями ратификации является реализация решения 39-ой сессии Ассамблеи международной организации гражданской авиации. Данные международные договоры направлены на пресечение недисциплинированного поведения и нарушения порядка на борту воздушного судна», - рассказал депутатам министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

Он отметил, что в соответствии с Конвенцией государства-участники имеют право осуществлять свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту воздушного суда, в случаях, если они являются государством регистрации либо в качестве государства посадки данного воздушного судна.

«В Конвенции и Протоколе также определены и расширены полномочия командира воздушного судна и членов экипажа в части применения в полете ограничительных мер в отношении недисциплинированных пассажиров. В Протоколе предусмотрены нормы, которые позволяют членам экипажа, пассажиру и сотруднику службы безопасности на борту предпринять превентивные меры в отношении недисциплинированных пассажиров. Следует отметить, что в действующем Уголовном и административном Кодексах РК предусмотрена ответственность за указанные деяния», - подчеркнул министр.

Более подробно о нормах нового закона Vласть писала ранее.

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