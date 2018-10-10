В Казахстане экипажи самолетов освободят от ответственности за применение силы к пассажирам

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил ратификацию Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, и Протокола, изменяющего Конвенцию. Согласно документу, командир и экипаж самолета будут полностью освобождены от ответственности в случае неправомерных действий по отношению к пассажирам.

«Статьей 9 Протокола предусмотрено, что за действия, предпринятые в отношении нарушителей, командир воздушного судна, члены экипажа, пассажир, владелец и эксплуатант воздушного судна не несут ответственности ни при каком судебном разбирательстве. Таким образом, даже в случае неправомерных действий, вышеуказанные лица будут освобождены от ответственности. В этой связи, как будут защищены права пассажира, предполагаемого нарушителя в случае неправомерных действий по отношению к нему?», - поинтересовался депутат Бекболат Тлеухан.

Как отметил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, документом предполагается, что любой хулиганский акт на борту может привести к тяжким последствиям, которые повлекут гибель людей.

«Поэтому вот такая норма здесь присутствует», - подчеркнул он.

Он также добавил, что такая норма вводится по требованиям ИКАО.

«В случае, если экипаж видит угрозу безопасности полета, и он применил чрезмерное усердие по нейтрализации данного пассажира, вред его здоровью нанес и так далее, он не несет за это ответственность. Чтобы они не были ограничены (в действиях - V), - добавил первый вице-министр.

Депутат Айгуль Нуркина продолжила тему, заявив, что в статье 7 Протокола командир воздушного судна, в случае достаточных оснований для подозрения лица в преступлении либо подготовке к преступлению, имеет право применить к такому лицу разумные меры, включая ограничительные. Однако в Протоколе и в самой Конвенции понятие «разумные меры» не раскрывается.

«В нашем законодательстве его тоже нет, - заявила она. - В связи с этим у меня вопрос: о каких разумных мерах идет речь в данном случае и раскрыто ли данное понятие в законодательстве других стран?».

«Что касается разумных мер, то из практики - это нарушителя порядка, правил поведения на борту воздушного судна просто зафиксировать в кресле специальными манжетами либо специальными пластиковыми наручниками, чтобы он перестал представлять угрозу безопасности воздушного судна. Именно это в международной практике подразумевается как разумная мера», - объяснил Скляр.

Он также напомнил, что все это прописано и в казахстанских правилах авиаперевозок, и в нормативно-правовых актах, в том числе в законе «Об использовании воздушного пространства».

В целом основными целями ратификации является реализация решения 39-ой сессии Ассамблеи международной организации гражданской авиации. Данные международные договоры направлены на пресечение недисциплинированного поведения и нарушения порядка на борту воздушного судна.

«В соответствии с Конвенцией государства-участники имеют право осуществлять свою юрисдикцию в отношении преступлений, совершенных на борту воздушного суда в случаях, если они являются государством регистрации либо в качестве государства посадки данного воздушного судна», - рассказал Скляр.

В Конвенции, Протоколе также определены и расширены полномочия командира воздушного судна и членов экипажа в части применения в полете ограничительных мер в отношении недисциплинированных пассажиров. В Протоколе предусмотрены нормы, которые позволяют членам экипажа, пассажиру и сотруднику службы безопасности на борту предпринять превентивные меры в отношении недисциплинированных пассажиров. Следует отметить, что в действующем Уголовном и административном Кодексах РК предусмотрена ответственность за указанные деяния.

«Реализация данных международных договоров будет способствовать решению проблем с деструктивными и недисциплинированными пассажирами на борту воздушного судна», - уверен первый вице-министр.