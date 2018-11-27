С 1 декабря жителям Шымкента станет проще попасть на прием к акиму. Как заявил глава города Габидулла Абдрахимов на брифинге в СЦК, на сайте акимата появится возможность «записаться к акиму». При этом Абдрахимов пообещал принимать граждан каждую неделю.

«Каждый аким делает прием граждан, но он делает это раз в месяц. Я знаю, что такое записаться к акиму. Есть орготдел, человек там спрашивает, для чего записываются, это раздражает людей. Часть попадает на прием, большинство не попадает. Учитывая потребность граждан, мы приняли такое решение: с 1 декабря мы запускаем проект, где любой человек, кто захочет попасть на прием к акиму, он может зайти к нам на сайт, кликнуть «Записаться к акиму», ввести данные. Он автоматически будет в очереди. Я принял решение, что будут принимать каждую неделю. В пятницу с 16:00 до 18:00. Каждую неделю два часа», - заявил Абдрахимов.

Он уточнил, что для того, чтобы «побольше людей принять, принимать будем по 15 минут максимум».

«Это не будет кабинет со столом, где я буду, как начальник, сидеть. Это будет офис, где человек может комфортно находиться, и мы будем с ним беседовать. Он будет прозрачным. Любой (человек – V), который заходит к нам, будет видеть, кто ко мне заходит и выходит. Но если кто-то захочет со мной в другом кабинете, конечно, мы это можем организовать. В целом теперь прием акима города будет осуществляться в этом офисе. Это новинка», - отметил глава Шымкента.

Абдрахимов считает это «креативной инициативой» и удобной для тех, кто хочет попасть на прием к акиму.

«Каждый человек, кто хочет, может онлайн записаться на прием к акиму и прийти. Каждую неделю в пятницу. Он подумает: если в эту пятницу не получилось, в следующую попаду, и он будет спокоен, потому что народ нервничает. Я народ сравниваю всегда с женщиной: женщина любит заботу, она хочет любви, тепла и внимания. Если ей вовремя это не дать, она поднимет восстание, поэтому я считаю, что с народом также надо общаться. Примерно так», - сказал аким Шымкента.