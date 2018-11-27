Китай готов к переговорам с США по торговым противоречиям

Китай готов к честному и равному диалогу с США по решению торговых противоречий, но при этом намерен продолжать отстаивать свои права и интересы. Об этом, как сообщает «РИА Новости» , заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы многократно подчеркивали, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и США взаимовыгодно по своей природе, мы готовы к урегулированию существующих противоречий с американской стороной путем переговоров на основе равенства, искренности и честности», - сказал Гэн Шуан, подчеркнув при этом, что «Китай будет оставаться непоколебим в вопросах защиты своих законных прав и интересов».

Он также выразил надежду, что на ближайшей встрече лидеров КНР и США, Соединенные Штаты будут «совместно с китайской стороной прикладывать усилия для того, чтобы она принесла положительные результаты».

Встреча глав КНР и США ожидется на саммите G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября – 1 декабря. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи, однако назвал «маловероятным» то, что он примет предложение не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 млрд с текущих 10% до 25%. Также он не исключил введения новых пошлин в отношении Китая на продукцию на сумму $267 млрд, если сделка с КНР не будет заключена.