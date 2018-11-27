Решение суда о ликвидации Qazaq Banki вступит в силу 30 ноября

Решение суда о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki» вступит в законную силу 30 ноября, а банк-агент по выплате гарантийного возмещения вкладчикам банка будет назван 4 декабря, сообщила пресс-служба Нацбанка.

По данным регулятора, выплаты вкладчикам АО «Qazaq Banki» через банк-агент начнутся 10 декабря.

«До этого момента КФГД будет осуществлять процедуры оценки соответствия банков критериям, установленным для банка-агента, а именно: устойчивое финансовое состояние потенциального банка-агента, выполнение установленных требований законодательства, в том числе, выполнение пруденциальных нормативов Национального банка по состоянию на 1 декабря 2018 года, наличие филиальной сети, покрывающей те регионы, где находятся вкладчики АО «Qazaq Banki», - добавили в Нацбанке.

В Нацбанке также напомнили, что все вкладчики вправе получить за счет средств КФГД гарантийное возмещение, которое будет выплачено в национальной валюте и не должно превышать 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте и 10 млн тенге по депозитам в национальной валюте. При наличии у вкладчика 2-х и более депозитов, размещенных в одном банке одновременно как в тенге, так и в иностранной валюте, выплачивается гарантийное возмещение до 15 млн тенге.

«В любом случае возмещение по депозитам вкладчика только в иностранной валюте не превысит 5 млн тенге. Остаток невыплаченного гарантийного возмещения будет выплачивать ликвидационная комиссия банка, которая назначается с момента вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации», - добавили в пресс-службе регулятора.

Также отмечается, что вкладчик будет иметь возможность оставить полученное гарантийное возмещение на счете в банке-агенте.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял решение о ликвидации Qazaq Banki 24 октября.

Нацбанк лишил лицензии Qazaq banki 27 августа, с 28 августа прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.