Суд вынес решение о ликвидации Qazaq banki

«Исковые требования РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» удовлетворить. Принудительно ликвидировать АО «Qazaq Banki». Возбудить ликвидационное производство, возложить на ГУ «Национальный банк Республики Казахстан» обязанности по созданию ликвидационной комиссии банка с учетом его филиалов и представительств», - говорится в резолютивной части решения.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

17 октября Нацбанк сообщил, что дело о ликвидации банка передано в суд.

Напомним, постановлением правления Национального банка Qazaq banki с 27 августа лишен лицензии за «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов». В банке была назначена временная администрация, которая действует до назначения ликвидационной комиссии судом.

С 28 августа прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

С начала прошлого года Qazaq Banki вел переговоры с Bank RBK об объединении. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года. Однако в октябре 2017 года Bank RBK отказался от идеи объединения с Qazaq Banki. После серии консультаций банки пришли к выводу, что в нынешней ситуации каждому институту более целесообразно развиваться самостоятельно.

В середине апреля 2018 года, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, Qazaq Banki находится в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками».