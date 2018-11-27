Суд рассмотрит иск о ликвидации Эксимбанка 28 ноября

«Национальным банком 25 сентября 2018 года в Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы подано исковое заявление о принудительной ликвидации АО «Эксимбанк». Судебное слушание по иску Национального банка о принудительной ликвидации АО «Эксимбанк» запланировано на 28 ноября», - говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, после критики президента в апреле этого года Нацбанк с 29 мая приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Эксимбанк Казахстан» сроком до 29 августа включительно. Постановлением правления Национального банка АО «Эксимбанк» был лишен лицензии с 27 августа, с 28 августа были прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.