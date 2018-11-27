Сагинтаев заявил о необходимости развивать потенциал для сотрудничества стран ЕАЭС и ЕС

Премьер-министр Казахстна Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Всего были рассмотрены 23 вопроса по торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между странами ЕЭАС, устранению препятствий в рамках внутреннего рынка союза, развитию интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики, вопросы создания единых рынков финансов, нефти и газа, а также меры по защите от санкций.

Как сообщается на сайте премьера РК, в узком составе участники обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия, подвели промежуточные итоги реализации достигнутых договоренностей и определили направления дальнейшей работы в ЕАЭС. В целом стороны рассмотрели 14 вопросов повестки заседания и отметили, что в переговорах присутствует всеобщая нацеленность на дальнейшее развитие и укрепление общего союза. На заседании в расширенном составе были рассмотрены вопросы развития взаимодействия в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, обеспечения продовольственной безопасности и прозрачности прохождения товаров. Казахстанской стороной были подняты темы расширения объема внешнеторгового оборота союза и перспектив создания нового инструмента взаимодействия в области экономики и финансовой политики.

Выступая на заседании, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил о необходимости развития потенциала для сотрудничества, который имеют страны ЕАЭС и Евросоюза. По его словам, ЕС занимает значительную долю во внешней торговле стран ЕАЭС.

«В этой связи на полях 12-го саммита «Азия – Европа» глава нашего государства пригласил председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера принять участие в предстоящем заседании Высшего совета», - цитирует Сагинтаев агентство ТАСС.

Он также отметил, что одним из важнейших направлений развития ЕАЭС является расширение рынков сбыта для производимой продукции, наращивание экспортных возможностей, повышение конкурентоспособности бизнеса и товаров, привлечение большого объема инвестиций в экономику. Для решения этих задач необходимо продолжить работу по выстраиванию торгово-экономических связей «с основными партнерами и новыми растущими рынками», считает он.

«Это должно стать дополнительным импульсом для повышения роли ЕАЭС на мировом рынке», - уверен Сагинтаев.

В свою очередь премьер РФ Дмитрий Медведев считает, что для дальнейшего продвижения евразийской интеграции необходимо развивать наднациональное регулирование, устранять остающиеся барьеры на внутреннем рынке, в том числе развивать общий финансовый рынок, а также двигаться к общему рынку нефти, нефтепродуктов и газа. При этом он отметил, что уже создана база для цифровизации экономики стран ЕАЭС, отобран ряд проектов.

«По цифровой проблематике все страны проявили весьма серьезную активность, выдвинули свои проекты. Это залог того, что мы будем в этом направлении развиваться успешно», - подчеркнул он.

Медведев также считает необходимым развивать импортозамещение, особенно на фоне «развивающихся протекционистских сюжетов», и международное сотрудничество. Российский премьер выразил надежду, что ратификация соглашения ЕАЭС о маркировке товаров завершится во всех странах союза до конца года и будет получен «реально работающий документ».

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас подтвердил приверженность своей страны «интеграционным процессам и готовность построить полноценный экономический союз на принципах справедливой конкуренции».

Функции председательствующей стороны в ЕАЭС в 2019 году перейдут от России к Армении, которая в ходе своего председательства нацелена на продвижение инициатив, направленных на практическое достижение свободы передвижения товаров и услуг. Об этом заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Арарат Мирзоян.

В рамках заседания между Исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией был подписан меморандум, который предусматривает совместную работу по таким направлениям, как государственные закупки, конкурентная политика и антимонопольное регулирование, цифровая экономика, сотрудничество в сфере налоговой политики, прослеживаемость и маркировка товаров средствами идентификации, защита прав потребителей.

Кроме того, как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, по итогам заседания были подписаны ряд решений, распоряжений и поручений: о разработке концепции применения специальных режимов («регулятивных песочниц») в рамках реализации цифровой повестки Союза»; о ходе работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза в 2017-2018 гг.; о системе маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками; о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств-членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2018–2019 гг.; о плане мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования колесных транспортных средств с электрическими двигателями в государствах-членах Евразийского экономического союза на 2018–2020 гг.

Следующее заседание Евразийского межправсовета состоится в начале 2019 года в Алматы.