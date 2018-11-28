Разбившийся в Индонезии Boeing был неисправен во время предпоследнего рейса

Сообщается, что нос самолета более 20 раз опускался вниз из-за неправильного считывания информации сенсоров в автоматической системе, пилоты поднимали его до тех пор, пока не потеряли контроль. Самолет рухнул в океан со скоростью 724 км/ч.

В индонезийском Комитете по обеспечению безопасности на транспорте заявили, что во время предпоследнего полета из Денпасара (остров Бали) в Джакарту 28 октября самолет не был пригоден к эксплуатации. По словам представителя комитета, руководителя управления по предотвращению авиакатастроф, Нуркаио Утомо, во время этого полета самолет испытывал технические проблемы, схожие с теми, которые возникли у него 29 октября, когда он и потерпел крушение. В докладе комитета указывается, что у самолета перед крушением был неисправен датчик. Как выяснили эксперты, в ночь перед вылетом 29 октября механик проверял другие датчики и оборудование, но не устранил неполадки у датчика угла атаки (оповещает экипаж в случае выхода на критический угол атаки). И хотя в документе причина авиакатастрофы не указывается напрямую, специалисты предоставили максимально подробный анализ того, что произошло на борту. В частности, установлено, что пилоты «не понимали, что происходит, и запросили у диспетчеров воздушного движения показатели высоты и скорости», а также сообщали, что столкнулись с «проблемой в управлении полетом».

5 ноября руководитель индонезийского Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно также заявил, что у самолета на протяжении последних четырех рейсов были проблемы с датчиком скорости полета.

Ранее корпорация Boeing на основании предварительных результатов расследования направила операторам своих новых моделей этого самолета предупреждение, что из-за ошибочных показателей системы контроля полета воздушные суда самостоятельно могут уйти в крутое пике. Проблемы с датчиками самолета Boeing 737 Max могут коснуться 246 лайнеров по всему миру.

29 октября Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта по неустановленной пока причине он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.