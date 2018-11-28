Пути решения экологических проблем в Казахстане обсудят на форуме в Алматы

В форуме примут участие представители государственного сектора, НПО, частных компаний, стартапов и других заинтересованных сторон. В рамках мероприятия пройдет дискуссия на тему «Технологии для экологии» с участием ключевых экспертов в сфере экологии, окружающей среды и бизнеса, которые будут обсуждать пути решения экологических проблем в Казахстане, переход к «зеленой» экономике, вопросы текущих инвестиций в «зеленые технологии» и бизнес-процессы.

Проект ECO-Talk – это платформа, продвигающая молодых эко-новаторов и эко-предпринимателей для реализации эффективных проектов в сфере охраны окружающей среды Казахстана. В рамках инкубационной программы, которая включает наставничество по преобразованию инноваций в успешные проекты с потенциальным ориентированием на бизнес или социальным влиянием, на форуме будут представлены четыре проекта: по производству жалюзи из переработанных билбордов; развивающий вертикальные крытые фермы в супермаркетах; проект по внедрению ЭМ-технологии, способствующей улучшению процессов водоочистки; проект, предлагающий экологически безопасную и экономически жизнеспособную альтернативу насосам по подаче поливной воды.

Также студенты смогут выиграть грант для дальнейшей реализации своих проектов.