В НПП считают необходимым усилить ответственность бизнеса перед населением

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов считает, что бизнесу необходимо усилить ответственность перед населением. Об этом он заявил на Almaty Invest Fоrum в четверг.

«Хотел бы сказать про ответственность бизнеса. За 26 лет нашей независимости, которую Казахстан прошел, много было сделано условий, бизнес вырос, и сегодня есть потребители, есть люди, для которых мы работаем. И власть, и бизнес, и мы заинтересованы, чтобы у потребителей все было хорошо, и с доходами, и с настроением, и стабильность была, поэтому, наверное, ответственность бизнеса сегодня ставить надо. Но мы против, и власть нас понимает, чтобы этой ответственности бизнеса только через надзор, контроль, через какое-то госрегулирование добиваться», - сказал Мырзахметов.

В этой связи он напомнил прошлые истории с падением лифтов, пожаров в местах массового скопления людей, массовыми отравлениями, увеличение количества ДТП с участием автобусов, ЧП на аттракционах и рынках. Но при этом отметил, что «бизнес тоже должен понимать свою ответственность».

«Мы все должны жить в комфортном городе», - считает глава НПП.

Мырзахметов отметил, что они контактируют с акимом города «фактически в ежемесячном режиме».

«Мы подолгу проговариваем, открыто, честно говорим о тех проблемах, которые есть, и пытаемся искать (решения – V) в созданных комиссиях на уровне заместителя нашего директора. Мы не скрываем вопросы - что касается паркинга, сноса рынков, все обсуждаем. Три года назад мы просто говорили, что бизнесу не надо мешать, аким отмечал, что нужно улучшать город для горожан. Сейчас в акимате есть понимание, что этот диалог должен быть, чтобы был комфорт и для горожан, и для бизнеса», - уточнил он.

Вместе с тем он озвучил предложения по недопущению нарушений со стороны бизнеса

«Мы предлагаем развивать общество прав потребителей. Бизнесу нужен конструктивный контрпартнер», - сказал глава НПП.

В этой связи упомянул о необходимости создания национальной системы рейтингов по бизнесу. В этом вопросе НПП поддержали крупные бизнесмены, которые предлагают вместо регулирования развивать альтернативные формы контроля, например, через страхование, сообщил он.

«Страховщик лучше будет контролировать. Если тенге наказывать, то бизнес более дисциплинированней станет, это более правильная форма контроля регулирования», - пояснил Мырзахметов.

Также глава НПП отметил, что в повестке дня «Атамекена» сейчас внедрение саморегулирования и потребительское образование.

«Не все зависит от акимата, он может создавать комфортную зону, но таможенная, бюджетная политика, законодательство относится к компетенции правительства. Мы ставим задачу, чтобы с 2020 года налоги от прибыли бизнеса оставлять местным властям, чтобы стимулировать акимов на создание комфорта для бизнеса»,- заключил Мырзахметов.