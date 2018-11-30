В Казахстане выберут 10 туристических авиамаршрутов

Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК проводит конкурс на субсидируемые авиамаршруты, которые будут направлены на повышение доступности туристических зон, сообщила пресс-служба комитета.

«Конкурс планируется провести по 16 субсидированным направлениям, соединяющие регионы Казахстана. Из объявленных на конкурс 10 авиамаршрутов будут направлены на повышение доступности туристических зон озера Алаколь, Балхаш, Бухтарминское водохранилище и курорта Боровое», - сообщили в комитете.

На конкурс выставлены следующие авиамаршруты: Кызылорда – Караганда – Кызылорда, Усть-Каменогорск – Караганда – Усть-Каменогорск, Шымкент – Петропавловск – Шымкент, Алматы – Балхаш – Алматы, Астана – Урджар – Астана, Астана – Ушарал – Астана, Кошетау – Актау – Кокшетау, Кокшетау – Алматы – Кокшетау, Петропавловск – Астана – Петропавловск, Петропавловск – Алматы – Петропавловск, Урджар – Алматы – Урджар, Талдыкорган – Астана – Талдыкорган, Ушарал – Алматы – Ушарал, Астана – Балхаш – Астана, Усть-Каменогорск – Семей – Урджар – Семей – Усть-Каменогорск (Усть-Каменогорск – Семей, Усть-Каменогорск – Урджар, Семей – Урджар), Усть-Каменогорск – Зайсан –Усть-Каменогорск.

Отмечается, что после ввода в эксплуатацию аэропорта Баянауыл планируется включить в программу субсидирования авиамаршруты Астана – Баянауыл, Алматы – Баянауыл и Павлодар – Баянауыл.

«В конкурсе может принять участие любая авиакомпания Казахстана, которая имеет допуск к осуществлению пассажирских авиаперевозок. Оценка полноты представленных документов и вскрытие пакетов с конкурсными предложениями будет проводиться 11 декабря», - заключили в КГА.