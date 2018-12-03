Выход из ОПЕК в Дохе объяснили желанием сосредоточиться на добыче газа
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Катар объявил о выходе из ОПЕК
фото Barbara Gindl, AFP

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби объявил, что страна выходит из Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2019 года, сообщает РБК.

По его словам, решение о выходе из ОПЕК «отражает желание Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в ближайшие годы». При Аль-Кааби подчеркнул, что решение не связано с блокадой Катара странами ОПЕК – Саудовской Аравией и ОАЭ – и не входящими в ОПЕК Египтом и Бахрейном.

Информацию о выходе подтвердила государственная катарская компания Qatar Petroleum.

Ежедневно Катар добывает около 600 тыс. барреле нефти, притом что суммарная добыча нефти странами картеля превышает 32 млн баррелей в день.

ОПЕК была создана в 1960 году, в нее вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Катар присоединился к организации в 1961 году. В настоящее время в ОПЕК входят 14 стран. Наибольшее количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию (30%), Ирак (13%), Иран (11%), ОАЭ (9%).


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