Катар объявил о выходе из ОПЕК

По его словам, решение о выходе из ОПЕК «отражает желание Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн в ближайшие годы». При Аль-Кааби подчеркнул, что решение не связано с блокадой Катара странами ОПЕК – Саудовской Аравией и ОАЭ – и не входящими в ОПЕК Египтом и Бахрейном.

Информацию о выходе подтвердила государственная катарская компания Qatar Petroleum.

Ежедневно Катар добывает около 600 тыс. барреле нефти, притом что суммарная добыча нефти странами картеля превышает 32 млн баррелей в день.

ОПЕК была создана в 1960 году, в нее вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Катар присоединился к организации в 1961 году. В настоящее время в ОПЕК входят 14 стран. Наибольшее количество нефти из суммарной добычи картеля приходится на Саудовскую Аравию (30%), Ирак (13%), Иран (11%), ОАЭ (9%).





