«Критическую ситуацию» с осведомленностью молодежи о ВИЧ констатируют специалисты

В Казахстане ситуация с осведомленностью молодежи о ВИЧ и СПИД «критическая». Согласно результатам проведенного опроса, 91% молодых людей не осведомлен об этом в достаточной степени, сообщила руководитель отдела анализа и обработки данных Центра изучения общественного мнения Айжан Шабденова.

По ее информации, опросом были охвачены все регионы, исследовалась молодежь в возрасте 15-19 лет – учащиеся школ, колледжей, работающая и неработающая молодежь, военнослужащие срочной службы. Всего были опрошены 4360 человек.

«Индикатор: охват услугами добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ-инфекцию. Обращает на себя внимание, что 73,5% молодых людей в возрасте 15-19 лет не знают, где можно пройти анонимное обследование на ВИЧ. В целом обследовались на ВИЧ только 10% молодых людей за последние 12 месяцев. Большинство – 82,5% – не обследовались. Знают результаты своего обследования на ВИЧ только 8,4% из тех, кто обследовался», - рассказала Шабденова на пресс-конференции во вторник.

По индикатору знаний в Казахстане «очень критическая ситуация с осведомленностью молодых людей по поводу ВИЧ-инфекций», констатировала она.

«Правильно ответили на стандартные пять вопросов о ВИЧ/СПИД лишь 9,1% респондентов. 91% не осведомлены о ВИЧ/СПИД в достаточной степени. Это критическая (ситуация – V), конечно», - сказала Шабденова.

Как сообщил в свою очередь генеральный директор республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД Бауыржан Байсеркин, в этом году зарегистрировано более 30 случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди молодежи в возрасте 15-19 лет.

«Это говорит о том, что данная проблематика имеет очень серьезное влияние на эпидемиологический процесс, который сегодня протекает в ВИЧ-инфекции по республике. Это количество – это 1% от общего количества всех выявленных случаев в этом году», - сказал он.

Байсеркин уточнил, что все выявленные в этом году случаи относятся к 1 и 2 стадии заболевания, «что говорит о том, что это заражение произошло не позднее трех лет текущего периода».

«Если мы говорим о возрасте 15-19 лет и более чем в 90% случаев – это половой путь передачи, это говорит о том, что проблема требует внимания, и к этому должны относиться очень внимательно. Это молодые люди, которые в 90% случаев не знали основные пути передачи. Из трех молодых людей, которые начали половую жизнь в возрасте 15 лет, двое практически не знали, о каких инфекциях может идти речь, и не использовали никаких средств для предохранения от нежелательной беременности и от инфекций, передаваемых половым путем», - подчеркнул он.

Согласно исследованию, около трети молодежи в возрасте 15-19 лет имеют опыт половой жизни, при этом около 44,1% респондентов имели более одного партнера. Около 20%, или почти каждый пятый молодой человек, не использует контрацептивы. Наличие беременности было у 16,7% респонденток, 22 девушки сделали аборт.