Пять направлений индустриально-инновационного развития разработали в Казахстане

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров одобрил концепцию государственной программы индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы, которая будет сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности. Как сообщил глава министерства по инвестициям и развитию Женис Касымбек, документом предлагается пять направлений индустриально-инновационного развития.

«Индустриальная политика сохранит преемственность и будет сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности. Мы будем максимально использовать существующий инфраструктурный и институциональный каркас. С начала проведения активной индустриальной политики созданы базовые условия для развития обрабатывающей промышленности», - рассказал Касымбек.

По информации министра, ведомством выявлено три ключевых вызова для дальнейшего качественного роста и устойчивой конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Речь идет о недостаточном притоке инвестиций в основной капитал, отсутствии критической массы предприятий и низкой «сложности» выпускаемой продукции.

«Цель индустриально-инновационной политики – это стимулирование конкурентоспособности обрабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Достижение данной цели будет обеспечено за счет решения трех задач. Углубление индустриализации: задача направлена на повышение эффективности предприятий, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами, рациональное размещение предприятий в точках роста и создание пула конкурентоспособных предприятий-производителей. Второе: расширение объемов производства, номенклатуры и сложности обработанных товаров, пользующихся спросом на внешних рынках. Это задача по экспортерам. Третье: увеличение промышленных мощностей. Данная задача будет решаться через стимулирование освоения новых производств, создание капиталоемких производств, в том числе, с участием транснациональных компаний и иностранных инвесторов, и предоставление необходимого сырья предприятиям обрабатывающей промышленности», - объяснил глава Мининвестиций и развития.

Для успешного достижения поставленных целей в ведомстве предлагают пять направлений индустриально-инновационного развития. В частности, проведение проактивной торговой политики, направленной на снятие барьеров во внешней торговле в рамках ЕАЭС, доступ на рынок Китая, Центральной и Южной Азии, рациональную защиту внутреннего рынка, опережающее создание специализированных факторов производства в точках роста.

«Усилия будут направлены на развитие качественной промышленной, цифровой и сертификационной инфраструктуры, человеческого капитала, центров компетенций», - подчеркнул Касымбек.

Кроме того, планируется создание новых капиталоемких и наукоемких производств, используя возможности государства по распределению сырьевых ресурсов и предоставлению привлекательных условий для инвесторов, а также прямая поддержка эффективных предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

«Эффективность будет измеряться способностью к устойчивой конкуренции на внутреннем и внешних рынках», - добавил министр.

Последняя задача – повышение эффективности системы поддержки индустриально-инновационной деятельности путем более точной настройки процессов координации, финансирования и мониторинга политики индустриализации.

«Третья программа индустриализации будет отличаться от двух предыдущих пятилеток, - заверил Касымбек. - Во-первых, будет осуществлен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности. Во-вторых, усилия будут сосредоточены на освоении новой, расширении и «усложнении» существующей номенклатуры производимой продукции, в том числе товаров народного потребления. В-третьих, прямая поддержка будет предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса по достижению конкретных показателей. В-четвертых, в рамках подготовки промышленности к «цифровой эпохе» будет создана необходимая инфраструктура и стандарты».

Вместе с тем в Мининвестиций и развития продолжат поддержку предприятий на основе модели сбалансированного развития. То есть предприятия получат комплексную поддержку на всех этапах своего развития – от начинающего до успешного предприятия.

В дальнейшем внимание будет уделено трем группам предприятий. Первая группа «Крепкий тыл» – это предприятия обрабатывающей промышленности, за счет которых будут увеличены объемы и ассортимент отечественной продукции, включая товары народного потребления, а также создан пул будущих экспортеров. Вторая группа «Конкурентоспособные производители» – это действующие экспортеры, их задача – расширение номенклатуры и увеличение сложности экспортной корзины. Третья группа «Центры тяжести» – крупные, капиталоемкие проекты, в том числе, в базовых отраслях, а также с участием ТНК и иностранных инвесторов. За счет них будет обеспечено освоение производства новых видов промышленных полуфабрикатов и предоставление необходимого сырья.

«По итогам третьей программы индустриализации мы ожидаем достижение следующих основных индикаторов в обрабатывающей промышленности к 2016 году: реальный рост инвестиции в основной капитал в 2 раза; реальный рост производительности труда в 1,7 раза;

рост экспорта обработанных товаров в 2,3 раза; повышение индекса экономической сложности (Гарвард) до 5 места; увеличение количества действующих предприятий на 1 тыс. человек экономически активного населения в 2,3 раза», - заключил Касымбек.