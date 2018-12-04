4,6% составила инфляция в Казахстане за 11 месяцев

За 11 месяцев текущего года инфляция в Казахстане составила 4,6%, сообщила во вторник пресс-служба министерства национальной экономики.

«Цены на продовольственные товары за одиннадцать месяцев текущего года (ноябрь 2018 года к декабрю 2017 года) увеличились на 3,8%, непродовольственные – на 5,9%, платные услуги – на 4,2%», - сообщили в ведомстве.

В частности, в начала года сахар подорожал на 21,2%, капуста белокочанная – на 13,3%, сыр сычужный – на 11,3%, молоко консервированное – на 9,8%, кисломолочные продукты – на 6,7%, молоко свежее – на 6,6%, масло сливочное – на 8,8%, масло подсолнечное – на 6,6%, яйца – на 3,8%, конина – на 9,1%, изделия из мяса, колбасные изделия – по 6,6%, свинина – на 6,2%, говядина – на 5,9%, баранина – на 5,6%. Снижение цен зафиксировано на крупу гречневую на 21,1%.

«Прирост цен на автомобили составил 8%, строительные материалы – 7,2%, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, бытовые приборы – по 6,8%, текстильные изделия – 6,4%, товары личного пользования – 5,9%, канцелярские товары – 5,8%, моющие и чистящие средства – 5,7%, мебель и предметы домашнего обихода – 4,9%. Дизельное топливо подорожало на 28,8%, уголь каменный – на 7,1%, сжиженный газ в баллонах – на 6%, а бензин – подешевел на 2,8%», - отмечают в ведомстве.

Кроме того, услуги кабельного телевидения стали дороже на 11,8%, здравоохранения – на 6,7%, услуги детских дошкольных учреждений – на 5,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 18,7%, железнодорожным транспортом – на 9%, междугородним автобусом – на 7,5%, внутригородским автобусом – на 4,9%.