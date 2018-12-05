Ряд жилых домов Алматы отключат от газоснабжения

С 5 по 7 декабря от газоснабжения отключат ряд зданий, в том числе жилых домов, расположенных в контуре улиц: пр. Абылай хана – ул.Ауэзова – ул.Тузова – ул.Маркова – бул.Бухар жырау – р.Есентай, сообщает «Казинформ» .

Это связано с завершением реконструкции подземного газопровода низкого давления, проходящего под улицей Муратбаева от улицы Айтеке би до улицы Курмангазы. Возобновление газоснабжения потребителей будет производиться поэтапно по мере завершения работ.

Отмечается, что «отключения не повлияют на температурный режим в жилых зданиях, так как в многоквартирных домах этого района газ используется только для приготовления пищи», а системы отопления в частных домах на время реконструкции переводятся на альтернативное топливо.