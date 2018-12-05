Права казахстанцев на собственность усилили депутаты мажилиса

Депутаты мажилиса усилили права казахстанцев на собственность, внеся поправки в законодательство по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража. Новый документ они одобрили в среду во втором чтении в ходе пленарного заседания.

Как напомнила коллегам член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Гульнар Бижанова, целью законопроекта является решение комплексных и точечных проблем, связанных с недостаточной защитой права собственности по определенному кругу вопросов и усовершенствованием положений законодательства об арбитраже.

«В работе над законопроектом поправками рабочей группы и депутатов значительно усилено конституционное право граждан на защиту частной собственности», - подчеркнула она.

В частности, актуализирован механизм отчуждения земельных участков для государственных нужд.

«Внесены поправки, определяющие порядок и требования к содержанию уведомления собственника об изъятии земельного участка, а также договора об его отчуждении, регулирующие действия местных исполнительных органов при выборе собственником иного земельного участка, устанавливающие выделение бюджетных средств на землеустроительные работы при его предоставлении, о возмещении разницы в стоимости между предоставляемым и изымаемым земельным участком, что обеспечит справедливое равноценное возмещение, о праве собственника и землепользователя вносить предложения к проекту договора об отчуждении земельного участка», - перечислила Бижанова.

Кроме того, внесены поправки по обеспечению имущественных прав по договорам банковских займов.

«Предложены нормы, устанавливающие трехмесячный срок для самостоятельной реализации должником заложенного недвижимого имущества, позволяющие лицу открывать счета и проводить расходные операции, связанные с алиментами и пенсиями при наличии ограничения или ареста банковского счета», - добавила депутат.

Также депутаты уточнили нормы по защите наследственных прав граждан о порядке, сроке и процедуре вскрытия секретного завещания, об уточнении круга лиц, имеющих право на получение свидетельства о смерти, и об обязательном нотариальном удостоверении согласия лица на совершение сделок, для которых законодательством установлено обязательное нотариальное удостоверение.

«По вопросам арбитража предложено исключить поправку о наделении арбитражной палаты Казахстана полномочиями об определении конкретного арбитража в случае не определения такового сторонами в договоре, как преждевременного. Позволить физлицу при возникновении спора по договорам займа выбрать суд или конкретный арбитраж для исключения ограничения свободы его выбора. Уточнить безотзывный характер согласия уполномоченного госоргана в соответствующей отрасли на заключение арбитражного соглашения, стороной которого является субъект квазигоссектора», - продолжила Бижанова.

Вместе с тем из законопроекта исключены поправки о передаче органам уголовного преследования полномочия по внесению в суд представления о конфискации имущества, обнаруженного после исполнения приговора. А по таким преступлениям против собственности, как кража, мошенничество, присвоение или растрата вверенного чужого имущества, признак неоднократности совершения преступления отнесен к тяжкому виду.

«Действующий закон относит данный признак к категории средней тяжести, что позволяет освобождаться от уголовной ответственности в связи с примирением сторон и оставаться безнаказанными, несмотря на рецидив», - объяснила она.

Кроме того, депутатами предложены поправки, направленные на снижение нагрузки на судей, поправки, направленные на гуманизацию экономических преступлений, одновременно с увеличением размеров адмштрафов по правонарушениям в области налогового законодательства.

«С учетом последних поправок внесены поправки и в название законопроекта. Всего поступило около 300 поправок, сравнительная таблица состоит из 200 позиций», - заключила Бижанова.