Польша получила экологическую антинаграду «Ископаемое дня» (Fossil of the Day). Эта награда была присуждена, в частности, за то, что страна не будет полностью отказываться от использования угля в энергетике, сообщает «РИА Новости» .

Президент Анджей Дуда заявил, что «использование угля не противоречит защите климата» и что выбросы углекислого газа в Польше падают, а угля стране хватит еще на 200 лет.

Экологи критически оценивают слова президента.

«Я не могу перестать удивляться, как можно настолько не понимать всю серьезность ситуации и климатического кризиса», - заявил директор Greenpeace Польша Богдан Пенкацкий.

Антинаграда «Ископаемое дня» вручается странам за деструктивное поведение на переговорах конференции ООН международной коалицией Climate Action Network, объединяющей более 700 экологических групп.

В польском Катовице в настоящее время продолжается 24-я Конференция ООН по изменению климата (СОР24), основная цель участников которой – обсудить способы реализации положений Парижского климатического соглашения.

Парижское соглашение по климату, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.