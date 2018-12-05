Антинаграда «Ископаемое дня» вручается странам за деструктивное поведение на переговорах конференции ООН
Польша получила экологическую антинаграду «Ископаемое дня» (Fossil of the Day). Эта награда была присуждена, в частности, за то, что страна не будет полностью отказываться от использования угля в энергетике, сообщает «РИА Новости».
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