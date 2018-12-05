«Яндекс» представил свой первый смартфон

Компания «Яндекс» представила свой первый смартфон, в котором голосовой помощник «Алиса» «живет в устройстве, а не в приложении», сообщает РБК .

Экран смартфона 5,65 дюймов с ударопрочным стеклом оснащен двойной основной камерой с разрешением 16+5 Мп и фронтальной камерой 5 Мп. В телефоне 4 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти.

По словам вице-президента по экосистемным продуктам компании Федора Ежова, это первый смартфон, в котором голосовой помощник «Алиса» «живет в устройстве, а не в приложении», то есть ее можно попросить о чем-либо, если устройство лежит рядом, работая в другом приложении. Кроме того, если в городе пробки, «Алиса» сообщит, что дорога до дома займет дольше времени, чем обычно, а также предупредит о похолодании.

Продажи смартфона стоимостью 17990 рублей начнутся 6 декабря.

Как напоминает РБК, впервые о планах «Яндекса» производить смартфон стало известно в конце 2017 – начале 2018 года. При этом компания намеревалась производить устройство в Китае и продавать его пользователям за 20-25 тыс. рублей. В июле 2018 года одна из структур Yandex N.V. получила разрешение на ввоз на территорию Евразийского экономического союза «Яндекс.Телефона», а в августе сообщалось, что «Яндекс» ведет переговоры с крупными розничными сетями о продаже своего смартфона.

Вместе с тем по данным источников РБК, знакомых с планами «Яндекса», еще в 2012-2013 годах компания намеревалась выпустить собственный планшет, однако после резкого обвала курса рубля в 2014 году планы были заморожены.

