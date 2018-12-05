Сроки вывода КТЖ на IPO могут перенести на 2025 год

С такой просьбой к премьер-министру обратился союз товаропроизводителей и экспортеров
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», президент РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана» Николай Радостовец обратился к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинатеву с просьбой перенести сроки вывода АО «НК «Қазақстан темір жолы» на IPO до 2025 года.
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