Сроки вывода КТЖ на IPO могут перенести на 2025 год

Исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий», президент РОЮЛ «Союз товаропроизводителей и экспортеров Казахстана» Николай Радостовец обратился к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинатеву с просьбой перенести сроки вывода АО «НК «Қазақстан темір жолы» на IPO до 2025 года.

«Бакытжан Абдирович, мы все поддерживаем то, что выделаете по сдерживанию необоснованного роста цен, в 2019 и будущих годах, это касается электроэнергии, газа, угля. Большая просьба – сейчас министерство национальной экономики рассматривает вопрос выведения на IPO «КазахстанТемир Жолы». Мы все знаем, что это мультипликатор роста, и это планируется буквально в ближайший год-два. Мы просим перенести сроки рассмотрения этого вопроса по выходу на IPO КТЖ до 2025 года, потому что это системообразующая структура, очень важная для нас», - сказал Радостовец на расширенном заседании президиума НПП «Атамекен» в среду.

Сагинтаев в свою очередь пообещал обсудить этот вопрос с новым руководством КТЖ.

«Сейчас назначен новый глава КТЖ, системный руководитель, системный человек, внесет предложения – потом обсудим», - сказал премьер РК.

Ранее сообщалось, что КТЖ планируется вывести на IPO в 2019-2020 годах.