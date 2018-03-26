КазМунайГаз, Самрук-Энерго, Казпочту и КТЖ выведут на IPO в 2019-2020 годах – Сулейменов

В текущем году правительство Казахстана намерено вывести на IPO три национальных компании – «Казахтелеком», «Казатомпром» и Air Astana. Компании «КазМунайГаза», «Самрук-Энерго», «Казпочта» и «Казахстан Темир Жолы» планируется вывести в 2019-2020 годах, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Особое внимание уделяется приватизации семи крупнейших национальных компаний, три из которых уже ведут подготовку к возможным сделкам IPO/SPO. В частности, рассматривается возможность размещения акций «Казахтелеком» до конца первого полугодия 2018 года. Также планируется вывести на IPO «Казатомпром» и «Эйр Астана» к четвертому кварталу 2018 года», - сообщил Сулейменов.

При этом, отметил министр, окончательный срок размещений будет определяться с учетом финансового состояния компаний, макроэкономической ситуации и мировых цен на сырье.

«В отношении компаний «КазМунайГаз», «Самрук-Энерго», «Казпочта» и «КТЖ» ведется работа по определению ключевых параметров возможных IPO/SPO, которые планируется провести в 2019-2020 годах», - также сообщил он.

Как напомнил Сулейменов, одной из целей IPO является развитие внутреннего рынка акционерного капитала страны и обеспечение его ликвидности. Поэтому приоритетным вариантом является размещение акций национальных компаний на площадке Международного финансового центра «Астана». При этом, «рассматривается вариант одновременного листинга на зарубежных площадках в виде депозитарных расписок (GDR), что позволит обеспечить дополнительную ликвидность, а также повысит привлекательность акций среди иностранных инвесторов».

В целом, по информации главы Миннацэкономики, в 2017 году в рамках приватизации на продажу был запланирован 21 объект, в том числе, 19 объектов нацхолдингов и два объекта республиканской собственности. Из них в настоящее время продано 14 и семь объектов перенесены в периметр IPO, среди которых «КазМунайГаз» и «Қазақстан темір жолы».