Отсутствие координации между операторами господдержки констатировали в НПП

Председатель правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблай Мырзахметов на расширенном заседании президиума НПП в среду констатировал отсутствие координации между операторами господдержки и считает необходимым провести анализ на эффективность в этой сфере.

«Большое количество операторов у нас – 56 операторов господдержки, и мы видим, что между ними иногда отсутствует координация, особенно на местах, 35 операторов у местных исполнительных властей. Наверное, анализ эффективности здесь нужен, мы к этой работе готовы», - сказал Мырзахметов.

Также он сообщил, что в реальности некоторые сферы предпринимательства получают меньше господдержки, чем планировалось.

«90 мер господдержки предусмотрено предпринимательским кодексом, за последние 2,5 года 1,4 трлн тенге было направлено на это, при этом предполагалось 1 трлн направить на 67 мер поддержки обрабатывающей промышленности и 400 млрд – на 23 меры поддержки других отраслей. В реале обрабатывающая промышленность получила 300 млрд тенге и 700 млрд, по нашим данным, различными постановлениями уходили на поддержку различных отраслей», - сказал он.

В агропромышленном комплексе, по словам Мырзахметова, господдержка за 5 лет выросла в три раза, а урожайность по растениеводству осталась фактически та же.

«По молоку и мясу рост есть, но тем не менее здесь надо уходить от прямых мер поддержки, удешевлять кредиты, больше повышать агрокомпетенцию и давать доступ к инфраструктуре. Тут цифры говорят за себя: при увеличении поддержки в три раза за пять лет мы отдачу ненамного увеличили», - отметил он.