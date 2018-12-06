Казахстан рассматривает возможность введения ограничений на вывоз дизтоплива

По его словам, это очень сложный процедурный вопрос, который должен быть рассмотрен и одобрен на уровне правительства.

«Такая ситуация (по оттоку - V) есть, разница цен создает условия для того, чтобы у некоторых были интересы по вывозу топлива законными, незаконными путями, в разных количествах. Это создает большую проблему, поэтому вопрос поставлен правильно, и пути решения правильные, в ближайшее время, надеюсь, они дадут эффект в том, что у нас, во-первых, сократится отток дизельного топлива, во-вторых, мы сможем экспортировать избытки бензина», - сказал журналистам Досмухамбетов.

Он отметил, что республика должна или выравнять цены, чтобы не было интереса для вывоза из Казахстана в приграничные государства, или принять меры по ограничению вывоза через границу.

«Все понимают, что рост цен скажется на населении, не только на бензине для автомобилистов - скажется в целом на тарифах, ценах на продукцию, поэтому это будет очень большая нагрузка на население. Поэтому мы сейчас идем по второму пути - это ограничить вывоз за границу, чтобы не было оттока топлива, и сохранить наши цены, относительно низкие по сравнению с соседними государствами», - сказал Досмухамбетов.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время. Досмухамбетов также уточнил, что ограничения могут коснуться в первую очередь дизельного топлива.