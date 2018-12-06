Эта мера направлена на сокращение оттока данного вида топлива
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Казахстан рассматривает возможность введения ограничений на вывоз дизтоплива
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Алия Иксанова, Алия, Vласть

Казахстан рассматривает возможность введения ограничений на вывоз дизельного топлива, чтобы сократить его отток из страны, сообщил вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов.

По его словам, это очень сложный процедурный вопрос, который должен быть рассмотрен и одобрен на уровне правительства.

«Такая ситуация (по оттоку - V) есть, разница цен создает условия для того, чтобы у некоторых были интересы по вывозу топлива законными, незаконными путями, в разных количествах. Это создает большую проблему, поэтому вопрос поставлен правильно, и пути решения правильные, в ближайшее время, надеюсь, они дадут эффект в том, что у нас, во-первых, сократится отток дизельного топлива, во-вторых, мы сможем экспортировать избытки бензина», - сказал журналистам Досмухамбетов.

Он отметил, что республика должна или выравнять цены, чтобы не было интереса для вывоза из Казахстана в приграничные государства, или принять меры по ограничению вывоза через границу.

«Все понимают, что рост цен скажется на населении, не только на бензине для автомобилистов - скажется в целом на тарифах, ценах на продукцию, поэтому это будет очень большая нагрузка на население. Поэтому мы сейчас идем по второму пути - это ограничить вывоз за границу, чтобы не было оттока топлива, и сохранить наши цены, относительно низкие по сравнению с соседними государствами», - сказал Досмухамбетов.

По его словам, окончательное решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время. Досмухамбетов также уточнил, что ограничения могут коснуться в первую очередь дизельного топлива.

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