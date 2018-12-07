Также премия присуждена творческому коллективу Astana Opera
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Госпремия в области искусства присуждена авторам фильма «Дорога к матери»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о присуждении государственной премии Республики Казахстан 2018 года в области литературы и искусства.

Как сообщается на сайте Акорды, «рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства», глава государства постановил присудить премию поэтам Тыныштыкбеку Абдикакимову – за сборник стихов и баллад «Алқоңыр дүние», Акуштап Бахтыгереевой – за сборник стихов и баллад «Ана сыры» и Утегену Оралбаеву – за сборник стихов «Шуақты шақ».

Также премия присуждена участникам творческого коллектива Государственного театра оперы и балета Astana Opera Толеубеку Альпиеву, Алану Бурибаеву и Сундету Байгожину – за оперу «Абай» (Л. Хамиди, А. Жубанов).

За полнометражный художественный фильм «Анаға апарар жол» премия присуждена коллективу авторов: Ахану Сатаеву, Алие Назарбаевой, Тимуру Жаксылыкову, Алтынай Ногербек, Адилу Ахметову.

Указ вводится в действие со дня официального опубликования.

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