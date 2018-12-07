В Казахстане запустили игру про госпропаганду

Общественная организация «Правовой медиацентр» запустила игру «Как заработать на пропаганде» ? В игре есть карта Казахстана. Кликнув на тот или иной регион, можно узнать, сколько денег местные акиматы направили на государственный информационный заказ. Затем, потянув за рычаг, игрок увидит, на что еще можно было направить эти деньги. Также есть опция, которая позволит игроку самостоятельно ответить на вопрос «А как потратили бы деньги вы?».

«Мы придумали и запустили эту игру, чтобы налогоплательщики видели, куда идут их деньги и на что они могли бы пойти – например, на пандусы для инвалидов, на строительство детсадов, на проведение водопроводов в районные центры, на пособие по рождению ребенка», - сказала Vласти директор «Правового медиацентра» Диана Окремова.

По ее словам, через некоторое время, когда в игру сыграет большое число казахстанцев, в организации планируют подготовить доклад. Его цель – показать, на что налогоплательщики предпочли бы направить свои деньги, будь у них возможность решать этот вопрос.

Окремова добавила, что изначально они планировали показать траты на госинформзаказ министерства информации и коммуникаций, а не региональных властей, но эти данные получить не удалось: год назад глава ведомства Даурен Абаев отнес эту информацию к категории «для служебного пользования».

Эти действия общественники оспаривали в суде, надеясь узнать, какие частные СМИ получили средства (аналогичный вопрос о государственных СМИ не стоял, потому что, по словам Окремовой, эта информация и так известна) и в каком размере. Однако суд поддержал позицию министерства и указал, что раз общая сумма предоставлена, то «права фонда не нарушены».

Общественники настаивают, что согласно закону о доступе к информации, информация о формировании и расходовании средств из госбюджета не подлежит ограничению.