Нацбанк понизил прогноз по добыче нефти в 2018-2019 гг.

Национальный банк Казахстана представил прогноз текущего счета платежного баланса на 2018-2019 годы, а также прогнозы по добыче нефти, экспорту и импорту товаров. Базовым сценарием текущего прогноза является цена на нефть марки Brent в $60 за баррель. Как отмечает регулятор, в сравнении с предыдущим прогнозным раундом были пересмотрены некоторые внутренние и внешние параметры прогноза.

В частности, в 2018 году ожидаемый объем добычи нефти составит 90 млн тонн и 91 млн тонн в 2019 году, тогда как в предыдущем прогнозе эти цифры были 91 млн тонн и 93 млн тонн соответственно).

«Пересмотр прогнозов связан с выходом фактических данных за 10 месяцев 2018 году и ожидаемым ремонтом на месторождении Кашаган весной 2019 года», - пояснили в Нацбанке.

Вместе с тем показатели внешнего спроса были пересмотрены в сторону снижения в связи с замедлением темпов роста экономик Еврозоны и Китая.

«Сальдо текущего счета в Казахстане определяется динамикой торгового баланса и баланса доходов. Динамика баланса услуг стабильна и ее влияние на показатели текущего счета ограничено. По итогам 2018 года ожидается улучшение состояния текущего счета до уровня (-)1,2% от ВВП (предыдущий прогноз – (-)2,3% от ВВП). В 2019 году дефицит увеличится до (-)3,9% от ВВП (предыдущий прогноз – (-)3,8% от ВВП) за счет более низкой среднегодовой цены на нефть и более низкого объема добычи по сравнению с прошлым прогнозным раундом», - сообщил регулятор.

Сдерживающими факторами улучшения текущего счета остаются рост импорта товаров, необходимых для реализации инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе, а также рост выплат доходов иностранным прямым инвесторам, отметили в Нацбанке.

По прогнозу, экспорт товаров в 2018 году вырастет на 22,2% (предыдущий прогноз – 18,6%) до $60,4 млрд за счет более высокой среднегодовой цены на нефть. А в 2019 году экспорт, наоборот, снизится на 8,8% (предыдущий прогноз – 1,1%) до $55,1 млрд. Это связано с предполагаемым замедлением роста объемов добычи нефти и сценарным снижением цен, пояснили в Нацбанке.

Также ожидается рост импорта товаров на 7,8% (предыдущий прогноз – 8%) до $34,4 млрд в 2018 году и на 3,3% (предыдущий прогноз – 10%) до $36 млрд в 2019 году. Снижение темпов роста импорта по сравнению с предыдущими прогнозами обусловлено изменением исходных предположений прогноза: предполагается некоторое замедление темпов роста выдачи новых потребительских кредитов. Тем не менее высокий уровень потребительского импорта будет поддерживаться за счет увеличения реальных доходов населения, отмечают в Нацбанке.

Вместе с тем на продолжение роста промежуточного и инвестиционного импорта окажут влияние восстановление доходов бизнеса, реализации государственных программ, реализация инвестиционных проектов преимущественно в нефтегазовом секторе.

В прогнозном периоде ожидается увеличение дефицита баланса доходов до (-)$23,6 млрд в 2018 году и (-)$22 млрд в 2019 году. Данная динамика, как отмечает Нацбанк, объясняется ростом доходов иностранных инвесторов в сырьевом секторе экономики Казахстана, которая в свою очередь обеспечена ростом добычи нефти.

«Текущая прогнозная траектория баланса доходов несколько лучше прогнозов предыдущего рассмотрения. Это связанно сокращением ожидаемой добычи нефти», - добавил регулятор.

Баланс доходов отражает потоки доходов от инвестиций, оплаты труда и безвозмездных трансфертов. Отрицательный баланс доходов свидетельствует, что начисленные иностранным инвесторам доходы к выплате превышают доходы к получению отечественными субъектами экономики.