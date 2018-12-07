Дискуссия "Экономика Казахстана: итоги и прогнозы" пройдет 13 декабря в Алматы
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Всемирный банк и Vласть проведут дискуссию об итогах и прогнозах развития экономики Казахстана
Фото Данияра Мусирова

Vласть совместно со Всемирным банком 13 декабря проведет встречу, посвященную экономическим итогам 2018 года, обсуждению проблем в области снижения производительности экономики Казахстана, а также прогнозам на 2019 год.

На фоне реформ в системе государственной службы, правосудия, бюджетирования, развития предпринимательства, ожидается ускоренный переход Казахстана к новой модели роста, основанной на диверсифицированной и продуктивной экономике. Согласно данным Всемирного банка, в среднесрочной перспективе рост ВВП стабилизируется на уровне 3% за счет улучшения показателей нефтяного сектора и стабильного подъема в секторе услуг и сельского хозяйства. Но, несмотря на данную динамику, темпы роста производительности в Казахстане резко снизились за последние несколько лет. Так, с начала 2000-х, уровень производительности в Казахстане обеспечивал до 6% в росте ВВП. Однако, в период между 2014 и 2016 годом рост производительности остановился, и начал снижаться в среднем на 2% в год.

На встрече эксперты, подводя экономические результаты уходящего года, расскажут о том, как страна пришла к текущему положению, будут обсуждаться значимые события, которые существенно повлияли на ход экономического развития, эксперты также дадут прогнозы о том, как может сложиться следующий год.

В обсуждении примут участие:

- Хулио Э. Ревийя, ведущий экономист по Центральной Азии во Всемирном банке.

- Касымхан Каппаров, основатель и директор Национального бюро экономических исследований.

- Шолпан Айтенова, соучредитель и исполнительный директор некоммерческой организации «Zertteu Research Institute».

Модератором встречи выступит Расул Рысмамбетов, глава общественного фонда Financial Freedom.

Экспертная дискуссия пройдет 13 декабря в пространстве Aurora Space. Начало встречи в 11:00. Зарегистрироваться для участия во встрече можно по ссылке.

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