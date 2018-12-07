Общий объем снижения добычи составит 1,2 млн баррелей, а соглашение будет действовать полгода
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Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
иллюстрация жанары каримовой

Страны ОПЕК после многочасовых переговоров достигли, наконец, договоренности о сокращении добычи нефти в 2019 году, сообщает ТАСС.

Как сообщил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, ОПЕК договорилась об общем снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей, а соглашение будет действовать полгода. По его словам, министры картеля согласны с тем, что Россия будет снижать объемы добычи нефти постепенно в рамках решения ОПЕК+. Страны, на входящие в картель, должны будут снижать объемы добычи почти на 400 тыс. баррелей в сутки.

Между тем Иран получил исключение из сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Также собщается, что Узбекистан, Чад и еще ряд стран присоединились в качестве наблюдателей к ОПЕК.

5 декабря мониторинговый комитет сделки ОПЕК+ в Вене рекомендовал участникам соглашения продлить его до июля 2019 года. 6 декабря, участники сделки должны были утвердить точный объем сокращения добычи, однако не достигли соглашения о снижении нефтедобычи. Предварительно стороны обсуждали сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки от уровня сентября или октября.

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