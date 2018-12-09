Скончалась известная правозащитница Людмила Алексеева

Известная российская правозащитница, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла в московской городской клинической больнице на 92-м году жизни.

Причина ее смерти не называется, но в СПЧ сообщили, что «в последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью».

Людмила Алексеева родилась в Евпатории в 1927 году. Была активной участницей диссидентского движения в СССР, занималась распространением самиздата, неоднократно получала предупреждения от КГБ. В 1966 году она в числе других диссидентов выступила в защиту писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, которых судили за публикацию своих произведений за границей. В 1976 году Алексеева стала одним из соучредителей Московской Хельсинкской группы (МХГ), созданной после подписания при участии СССР в Хельсиники соглашений, закреплявших обязательства стран по соблюдению прав человека. В 1977 году из-за угрозы ареста была вынуждена покинуть Советский Союз и переехать в США. В Россию Алексеева вернулась уже в 1993 году и через три года была избрана председателем МХГ. До 2008 года она являлась одним из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.

Алексеева была одним из самых авторитетных людей в правозащитных кругах. Несмотря на свой возраст, неоднократно участвовала в акциях протеста. В 2017 году была удостоена Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и дважды (в 2012 и 2013 годах) выдвигалась на Нобелевскую премию мира.

Лауреат премии Улофа Пальме (Швеция, 2004), «Премии демократии» Национального фонда поддержки демократии (США, 2004), премий «Человек года – 5765» Федерации еврейских общин России в номинации «Правозащитная деятельность» (2005) и «За свободу мысли» им. Андрея Сахарова (Европарламент, 2009), премии им. Вацлава Гавела в области прав человека (ПАСЕ, 2015).

Вела программы на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки», автор книг «История инакомыслия в СССР. Новейший период», «Поколение оттепели» в соавторстве с Полом Гольдбергом.