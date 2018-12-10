Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, прекращающий действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией с 1 апреля 2019 года, сообщается на сайте главы украинского государства.

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», - отметил Порошенко.

Он добавил, что «этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков в международные суды и другие международные инстанции к России – как нарушителю этого договора и норм международного права». В частности, он привел отдельные положения этого договора, где говорится, что стороны «строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения, территориальной целостности, нерушимости границ, неприменения силы, невмешательства во внутренние дела, добросовестного выполнения взятых международных обязательств, норм международного права».

Порошенко подчеркнул, что в начале 2019 года истекает очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать его или прекратить. По его словам, «выбор очевиден – прекратить». Президент также добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Осенью Украина проинформировала ООН, ОБСЕ и другие международные организации о намерении отказаться от продления договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. 3 декабря Порошенко внес в Раду проект закона о прекращении действия договора, а 6 декабря украинский парламент окончательно его одобрил.

Договор о дружбе и сотрудничестве был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет. В 2008 году действие договора было продлено. Это основополагающий документ российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.