82,4 млн тонн нефти добыли в Казахстане за 11 месяцев

За 11 месяцев текущего года в Казахстане добыли 82,4 млн тонн нефти, в том числе 49 млн на трех крупных месторождениях – Кашагане, Тенгизе и Карачаганаке, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики Канат Бозумбаев. В то же время экспорт нефти составил 66 млн тонн, а объем переработки – 15 млн тонн.

«Объем добычи нефти и конденсата составил порядка 82,4 млн тонн, показав рост на 4,9% к соответствующему периоду 2017 года и 3,8% к плану на 11 месяцев текущего года. Добыча нефти по трем крупным проектам составила 49 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган – 12 млн тонн, на Тенгизе – 25,9 млн тонн, на Карачаганаке – 11,1 млн тонн», - рассказал Бозумбаев.

По его информации, экспорт нефти составил 66 млн тонн нефти, что на 3,8% больше к аналогичному периоду 2017 года. Объем переработки нефти составил порядка 15 млн тонн, показав рост на 8,6% к аналогичному периоду 2017 года.

«Объем производства нефтепродуктов составил 10,6 млн тонн, показав рост на 9,3% к аналогичному периоду 2017 года», - также проинформировал глава Минэнерго.

В целом, заверил он, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на ГСМ не наблюдается.

«По состоянию на 10 декабря по Казахстану средняя розничная цена на бензин Аи-92 составляет 154,8 тенге, на межсезонное дизельное топливо – 193,2 тенге. По состоянию на 10 декабря количество остатков ГСМ на нефтебазах страны достаточно для покрытия потребности внутреннего рынка: запасы бензина Аи-92 – 267,5 тыс. тонн, а дизтоплива – 143,2 тыс. тонн», - добавил Бозумбаев.