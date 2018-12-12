Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики Казахстана в 2018 году

Азиатский банк развития (АБР) опубликовал обновленный отчет «Обзор развития Азии 2018», в котором прогноз роста для Центральной Азии в 2018 году пересмотрен в сторону повышения до 4,2% и 4,3% в 2019 году.

В основном улучшился прогноз для Казахстана – с 3,7% до 4%. С учетом прогноза умеренной цены на нефть в 2019 году снижается прогноз роста на следующий год с 3,9% до 3,8% из-за пониженного прогноза цен на энергоносители.

Рост ВВП в Центральной Азии в 2018 году увеличен с 4,1% до 4,2%, а в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3% по сравнению с прогнозом в сентябре на 4,2%, поскольку восстановление государственных инвестиций и увеличение добычи на газовом месторождении Шах-Дениз улучшают перспективы в Азербайджане.

В целом АБР сохранил свой прогноз регионального роста на 2018 год на уровне 6,0% и на 2019 год на уровне 5,8% по Азиатско-Тихоокеанскому региону. За исключением новых индустриальных экономик Гонконга, Республики Корея, Сингапура и Тайбэя, прогноз регионального роста сохраняется на уровне 6,5% в 2018 году и 6,3% в 2019 году. В связи со снижением мировых цен на сырьевые товары и действий центрального банка для смягчения волатильности рынка инфляция в развивающейся Азии прогнозируется на уровне 2,6% в 2018 году и 2,7% в 2019 году по сравнению с 2,8%, ранее прогнозировавшимися как в этом, так и в следующем году.

«Перемирие в отношении торговых тарифов, согласованное Соединенными Штатами (США) и Китайской Народной Республикой (КНР), очень приветствуется, но неразрешенный конфликт остается основным негативным фактором для экономических перспектив в регионе. Тем не менее, мы сохраняем наши прогнозы роста региона без изменений на этот год, при этом некоторые из крупнейших экономик продолжают хорошо держаться», - отметил главный экономист АБР Ясуюки Савада.

Рост в КНР, второй по величине экономике в мире, по-прежнему ожидается на уровне 6,6% в 2018 году, снизившись до 6,3% в следующем году. Темпы роста в Индии продолжаются благодаря восстановлению экспорта и росту промышленного и сельскохозяйственного производства. Прогнозируется рост на уровне 7,3% в 2018 году и 7,6% в 2019 году.

ВВП Южной Азии в 2019 году – 7,1% против прогноза 7,2% в сентябре, в 2019 году прогнозируется рост на 5,1% по сравнению с предыдущим прогнозом в 5,2%. ВВП Тихоокеанского региона находится на уровне 3,1% в 2019 году.