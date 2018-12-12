Самолет Bek Air не смог вылететь из Астаны в Алматы из-за неисправности

Задержка рейса составляет более 12 часов
Самолет авиакомпании Bek Air не смог вылететь из Астаны в Алматы из-за неисправности, сообщили в Комитете гражданской авиации.
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