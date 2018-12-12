Задержка рейса составляет более 12 часов
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Самолет Bek Air не смог вылететь из Астаны в Алматы из-за неисправности
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Самолет авиакомпании Bek Air не смог вылететь из Астаны в Алматы из-за неисправности, сообщили в Комитете гражданской авиации.

«Рейс Z9 2121 авиакомпании «Бек Эйр» по маршруту Астана – Алматы от 12 декабря вылетел в 03:00 часа по времени Астаны. Однако по технической причине (неисправность ВС) в 04:23 часов приземлился в аэропорту г. Астана. После приземления все пассажиры были высажены в терминал. После устранения неисправности в 05:30 часов данный борт планировал вылететь в Алматы. Однако в 07:14 часов авиакомпания проинформировала аэропорт Астаны об отмене рейса Z9 2121 по маршруту Астана – Алматы», - говорится в сообщении.

В настоящее время воздушное судно находится в аэропорту Астаны. Вылет в Алматы запланирован на 18:00.

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