Порядка 1600 казахстанцев получили госнаграды ко Дню независимости

«Сегодня мы чествуем лучших из лучших, настоящих патриотов своей родины, которые отдают все свои знания, энергию, силы во имя процветания страны, роста благосостояния нашего народа. Награды от моего имени сегодня вручаются в ведомствах во всех регионах страны, моим указом к этому празднику по всему Казахстану награждены 1600 наших граждан. Я всех их поздравляю с этими достижениями», - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград в Акорде.

По его словам, в числе награждаемых – деятели науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, предприниматели, производственники, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, ветераны труда, спортсмены, госслужащие.

«Независимость открыла впечатляющие перспективы, уникальные возможности для развития нового Казахстана. Двигаясь все эти годы по пути прогресса, мы достигли больших успехов во многих направлениях жизни и культуры. Мы создали сильное и стабильное государство, стремящееся войти в число 30 самых развитых стран мира. Эти свершения стали возможны благодаря усилиям, созидательной энергии всех казахстанцев. Государство отмечает наградами, премиями особый вклад наших граждан в процветание нашей родины Республики Казахстан», - сказал Назарбаев .

Президент Казахстана наградил орденом «Барыс» I степени ветерана труда из Астаны Жанибека Карибжанова, а также председателя национальной компании «Казахстан темир жолы» Сауата Мынбаева. Орден «Барыс» II степени вручен руководителю национального медицинского центра Абаю Байгенжину, а орден «Барыс» III степени – председателю Центральной избирательной комиссии Казахстана Берику Имашеву.

Среди получивших орден «Парасат» аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, вице-премьер Казахстана Ерболат Досаев, аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов и аким Магистауской области Ералы Тогжанов.

Среди тех, кто удостоен ордена «Курмет», министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

Актириса Самал Еслямова получила звание «Заслуженный деятель Казахстана».

Также президент поздравил казахстанцев с Днем независимости.

«Поздравляю всех от чистого сердца с Днем Независимости. Этот праздник является священным для всех казахстанцев», - сказал Назарбаев, отметив, что за 27 лет независимости «благодаря единству и согласию стали благополучным государством».