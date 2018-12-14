В регионах ожидаются метель, усиление ветра, туман и гололед
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В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Костанайской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областях в ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, сообщает РГП «Казгидромет».

В Костанайской области 15 декабря ожидается местами метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области 15 декабря местами сохраняется туман, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Шымкенте утром и днем в субботу усилится ветер до 15-20 м/с. В Туркестане также ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

15-17 декабря в Кызылординской области местами сохраняется туман, а 15 декабря в Актюбинской области местами сохраняется туман, гололед.

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