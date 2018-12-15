Си Цзиньпин дорожит дружбой с Назарбаевым

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил Казахстан и Нурсултана Назарбаева с Днем независимости и отметил, что очень дорожит дружбой с президентом РК и выразил готовность продвигать всестороннее стратегическое партнерство между странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Си Цзиньпин от себя лично и от имени народа Китая поздравил президента РК и всех казахстанцев с 27-й годовщиной независимости. Он особо подчеркивает успехи в социально-экономическом развитии Казахстана, достигнутые под руководством Назарбаева.

«Я придаю огромное значение развитию китайско-казахстанских отношений и дорожу рабочими контактами и личной дружбой с Вами. В июне текущего года Вы посетили Китай с государственным визитом и приняли участие в Циндаоском саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мы провели плодотворную встречу и достигли ряда важных договоренностей, что придало новый импульс двусторонним отношениям», - пишет Си Цзиньпин.

Он отметил, что «готов совместно прилагать усилия и продвигать всестороннее стратегическое партнерство между КНР и РК для достижения новых результатов на благо двух стран и их народов».

«Я ожидаю встречи с Вами в ходе второго форума высокого уровня международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Желаю дружественному Казахстану процветания и мощи, а его народу – счастья и благополучия», - говорится в письме главы КНР.

Также поздравительную телеграмму направил президент Сербии Александр Вучич. «Более четверти века под Вашим руководством и благодаря Вашему видению, энергии и преданности делу Казахстан успешно развивается, достигает больших успехов и пользуется авторитетом в мире. Я уверен, что Вы достигнете целей, определенных в Стратегии «Казахстан-2050», - говорится в телеграмме.

Президент Молодовы Игорь Додон в своем письме пишет, что за годы независимости «Казахстан, обладающий огромным природным потенциалом и человеческими ресурсами, достиг больших успехов в различных областях национальной экономики и социальной сфере, которые способствуют не только росту благосостояния казахстанцев, но и продвижению имиджа страны на международном уровне».

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе в своей поздравительной телеграмме пожелал народу Казахстана благополучия и процветания, а также выразил намерение содействовать дальнейшему развитию доверительных и дружественных отношений между двумя странами.

Поздравления с пожеланиями мира и благополучия казахстанцам также поступили от короля Иордании Абдаллы II, короля Швеции Карла XVI Густава, султана Омана Кабуса бен Саида, президента Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонга, заместителя Верховного правителя Малайзии султана Назрина Муиззуддина Шаха.