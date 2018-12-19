Сулейменов высказался против единой электронной валюты ЕАЭС

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов высказался против идеи о введении единой электронной валюты в Евразийском экономическом союзе.

«Это не предложение (о единой электронной валюте ЕАЭС – V.), это российский национальный платежный союз обсуждает. У них есть целый ряд предложений, но это не является предложением официальным российской стороны… Мы не поддерживаем», - сказал Сулейменов журналистам в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что национальная валюта является символом суверенитета и ее надо беречь.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в систему трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут внедрить единую электронную валюту. Ее использование будет ограничено взаимозачетами в рамках межстрановой торговли.