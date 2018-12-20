Суд Вашингтона отменил введенные Трампом ограничения на предоставление убежища мигрантам

Как говорится в решении судьи Эммета Салливана, руководство министерства юстиции не оправдывает решения Трампа, что незаконно попавшие на территорию США иностранцы должны быть лишены права подавать прошения о предоставлении убежища. По словам судьи, решение президента нарушает действующее миграционное законодательство.

Как ожидается, решение будет обжаловано в апелляционном суде, а впоследствии может дойти до высшей инстанции – Верховного суда.

В свою очередь Белый дом выразил недовольство и обвинил суд в том, что тот «отменяет и подрывает» законы.

«Нынешнее решение еще больше обременит иммиграционные суды рассмотрением необоснованных дел», - заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, добавив, что решение также будет стимулировать мигрантов к незаконному пересечению американской границы.

Она также обвинила суд в отстаивании определенных политических воззрений, которые, по мнению администрации, «подрывают закон, границы, конституцию и суверенитет Соединенных Штатов».

«Мы продолжим бороться за верховенство закона и против подобных неосмотрительных решений», - заключила Сандерс.

В ноябре судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тигар заблокировал постановление Трампа об ограничении предоставления убежища мигрантам, незаконно перешедшим границу США. Судебный документ вступил в силу по всей стране. При этом указывалось, что решение суда будет действовать до 19 декабря – на этот день Тигар назначил слушания для рассмотрения более продолжительного судебного запрета.

Согласно постановлению американского президента, которое он подписал 9 ноября, незаконно пересекающие границу люди не могут подавать документы на статус беженца в стране, и убежище США будут предоставлять только тем мигрантам, которые перешли границу в специальном пункте въезда. Отчасти это было вызвано приближением к границе США и Мексики каравана мигрантов.

Правозащитники подали иск против решения Трампа. В своем заявлении они подчеркнули, что это нарушило административное и иммиграционное законодательства Штатов.