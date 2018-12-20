Деятельность наркодилеров нужно приравнять к терроризму, считает Токаев

Депутаты сената просят министра внутренних дел Калмуханбета Касымова не допускать распространения наркотических веществ и усилить пограничный таможенный контроль. Как заявила в четверг в ходе пленарного заседания депутат Сауле Айтпаева, наркодилеры стали активно привлекать к употреблению запрещенных препаратов школьников. А вот спикер палаты Касым-Жомарт Токаев и вовсе заявил, что деятельность наркодилеров нужно приравнивать к терроризму.

«Употребление казахстанскими подростками наркотиков могут шокировать любого родителя. Из 52 тысяч наркозависимых в стране – 3 тысячи дети. Самому маленькому – 7 лет. Он употребляет инъекционные наркотики. В 2018 году только в Алматы поставили на учет 18 детей. Это еще не полные данные. Цифру еще смело можно умножать в несколько раз, не все дошли до наркоцентра. У 80-90% людей сформировался антинаркотический иммунитет к героину, методону, тяжелым наркотикам», - заявила в своем депутатском запросе на имя главы МВД уполномоченная по правам ребенка, депутат сената Сауле Айтпаева.

По ее мнению, сегодня стало очень легко найти наркотики в интернете, а ловить поставщиков, которые, к слову, перешли на детей и школьников, все сложнее.

«Широкое распространение среди школьников получили именно синтетические наркотики. Основным трафиком синтетических наркотиков является Китай. Одно время их ввозили под видом солей для ванн. Достаточно одной крупинки, чтобы возникли яркие галлюцинированные расстройства. Если вовремя не оказать помощь, то ребенок может подняться на высоту, и все это может закончиться неосознанным суицидом», - добавила она, попросив министра внутренних дел не допускать распространения новых наркотических веществ, усилить пограничный таможенный контроль, а также обеспечить госконтроль над оборотом наркотических средств.

«Очень актуальная тема, - в свою очередь заявил спикер сената Касым-Жомарт Токаев. - Нам, сенаторам, нужно добиваться ужесточения судебного преследования в отношении распростанителей наркотиков. Вплоть до, может быть, пожизненного заключения. Или же еще более сурового наказания, поскольку это уже соприкасается с национальными интересами государства и может быть приравнено к террористической деятельности».