В Астане не хватает водителей общественного транспорта

Председатель правления «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов констатировал дефицит водителей общественного транспорта в столице и назвал причину. По его словам, сейчас в городе не хватает порядка 900 человек.

«Дефицит водителей есть. Дефицит профессионалов есть всегда, по большому счету. Особенно в общественном транспорте. Я не оправдываю наших водителей, но как водитель я их могу понять – ездить с утра до вечера по маршруту при нашем трафике... Работа достаточно эмоционально нагруженная, через него в течение дня проходят тысячи людей с разным настроением, энергетикой. Перед носом пытаются «подрезать», выскочить на bass line. Водителю нужно всю дорогу на 360 градусов контролировать ситуацию как вне автобуса, так и внутри», - сказал Игенбердинов на брифинге.

Причину нехватки водителей он видит в том, что многие, приходя в центр квалификации, не могут сдать «элементарных правил».

«Приходят люди в центр квалификации и элементарных правил сдать не могут. Не говоря о психологических тестах. Как таких людей садить на автобус? Условно мы считаем, что должно быть по 2-3 человека на автобус, чтобы не было переработки 8-часовой. По всему городу нехватка около 900 человек. Сейчас в Астане 1500 водителей», - сказал Игенбердинов.